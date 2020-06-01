Расти спокойно: в план экономики включат новые налоговые послабления

План правительства по восстановлению экономики включает меры поддержки во время трех стадий: кризиса, восстановления и роста . Об этом «Известиям» сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин. В частности, в документ включили введение переходного налогового режима для малого и среднего бизнеса — на это потребуется 20 млрд рублей, заявил «Известиям» председатель «Деловой России» Алексей Репик . О том, что план уже готов, Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании с вице-премьерами. Пакет инициатив, рассчитанный до конца 2021 года, содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Подготовить его президент поручил кабмину в конце апреля, а представят его лидеру страны уже 2 июня.

Экономический переход

Структуру плана по экономике правительство и Минэкономразвития обсуждали с бизнес-объединениями, сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин . Документ состоит из трех этапов: кризисного, восстановительного и этапа роста, поделился он.

— Мы хотели бы увидеть в плане структурные меры, направленные в первую очередь на поддержание потребительского спроса. Например, дополнительные выплаты семьям и повышение пособия по безработице . В противном случае предпринимателям будет тяжело возвращаться к привычному ритму работы, — отметил Александр Калинин.

В целом сегодня мерами поддержки охвачено недостаточное количество малых предприятий, уверен глава «Опоры России».

Э1 Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Системные решения стоит распространить на более широкий круг бизнесов, введя критерий падения выручки более чем на 30%, а не коды ОКВЭД, — полагает Александр Калинин.

Особенно он отметил необходимость создания специального или «переходного» налогового режима для активно растущего малого бизнеса. По предложению «Опоры России», в его рамках малым фирмам, которые уже «переросли» критерии, позволяющие работать по упрощенной системе налогообложения, могут снизить НДС до 10% или вычитать из начисленных налогов сумму социальных взносов, но не более 50%.

Вопрос о переходном налоговом режиме для МСП в итоге был включен в план по восстановлению экономики, сообщил председатель «Деловой России» Алексей Репик . Если эту меру одобрит президент, к сентябрю Минфин разработает соответствующее постановление. Переходный режим потребует 20 млрд рублей из бюджета, заявил он.

Алексей Репик также добавил, что меры плана в большей степени будут направлены на поддержку граждан и малого бизнеса. Крупным предприятиям документ предлагает не так много.

— Для средних и крупных компаний план предусматривает снятие барьеров, введение более комфортного регулирования и реализацию давно запланированных инициатив — например, механизмов СЗПК и СПИК, — отметил он.

э4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Впрочем, есть надежда, что крупному бизнесу предложат возвращать из налогов затраты на производственную инфраструктуру в рамках плана, резюмировал Алексей Репик.

Режим освобождения

О том, что план по восстановлению экономики, занятости и доходов населения готов, стало известно на оперативном совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами. Документ неоднократно рассматривался на совещаниях в правительстве . Он был сформирован с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества. Начать работу над ним Владимир Путин поручил кабинету министров в конце апреля.

Справка «Известий» По данным СМИ, на осуществление плана потребуется около 6 трлн рублей из бюджетных средств (всего же понадобится около 8 трлн), однако в эту сумму включены уже ранее одобренные расходы. На поддержку МСП предполагается выделить около 30% — около 1,9 трлн рублей. Примерно столько же будет вложено в развитие инфраструктуры. На выплаты населению заложено более 500 млрд рублей. Другие статьи расходов — помощь наиболее пострадавшим отраслям (1,5 трлн) и регионам (1 трлн), а также «прорывные инициативы» кабмина (700 млрд).

Реализация документа, по мнению премьера, позволит не только решить «коронавирусные» проблемы, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений. Для воплощения задуманного будут задействованы современные технологии и новые возможности рынка труда и образования.

— План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года, — заявил премьер-министр.

э3 Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами РФ, 1 июня 2020 года Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что экономический план уже доставлен в Кремль. 2 июня Владимир Путин проведет совещание с премьер-министром, на котором и обсудит документ . Большая часть встречи будет проходить в открытом формате.

На совещании в кабмине также была затронута поддержка семей, ведь 1 июня отмечается Международный день защиты детей. С сегодняшнего дня по инициативе президента начинаются выплаты единовременных пособий в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Заявления на эти средства Пенсионный фонд начал принимать через портал госуслуг с 12 мая. Обратиться за выплатами можно будет до конца сентября. При этом никаких документов, чтобы получить эти деньги, представлять не нужно, отметил Михаил Мишустин.

На данный момент таких обращений уже более 12,5 млн. Премьер поручил профильным ведомствам проконтролировать, как идет выдача средств семьям, и оперативно реагировать, если будут возникать проблемы.

Кроме того, Михаил Мишустин объявил о новой мере поддержки бизнеса — продлении моратория на налоговые проверки бизнеса до 30 июня . Это решение коснется всех отраслей, в том числе тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в туристической сфере. Именно эта индустрия существенно пострадала из-за распространения коронавирусной инфекции, отметил премьер.

Э2 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Чтобы воспользоваться мораторием, турдеятельность должна быть профильной для организации, а сам бизнес включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.