Затратное неравенство: пособия на детей оказались неодинаково полезны

Покупательная способность «карантинных» выплат, выделенных властями российским семьям с детьми, может различаться в три-четыре раза в зависимости от региона. Это следует из расчетов аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza для «Известий». Например, в одном из субъектов разовой выплаты 10 тыс. рублей хватило бы на 53 детские футболки, а в другом — лишь на 16. Ситуацию можно было бы исправить, скорректировав размеры пособий с помощью региональных доплат или северных надбавок, предлагают эксперты.

В ходе исследования аналитики оценивали покупательную способность по двум видам новых выплат. Это 15 тыс. рублей на ребенка до трех лет (выплаты по 5 тыс. рублей в течение трех месяцев) и единоразовое пособие 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет. Их полезность измеряли в популярных детских товарах — подгузниках, колясках, футболках, школьной форме, велосипедах и кроссовках — при определении их средней стоимости ориентировались на данные Росстата.

Подгузники или 1/2 коляски

Средняя стоимость пачки бумажных подгузников (10 штук) по России составляет 165 рублей, то есть на 15 тыс. рублей пособия для малышей можно купить примерно 91 пачку. Однако разброс цен по стране довольно большой, и покупательная способность детских выплат в пересчете на подгузники отличается от региона к региону примерно в три раза. Больше всего пачек подгузников можно приобрести в Белгородской области — 124 пачки, меньше всего — на Чукотке, лишь 41 упаковку.

Если же измерять покупательную способность выплат в колясках, разница еще значительнее. Пособия 15 тыс. рублей хватит примерно на 90% стоимости товара за 16,5 тыс. рублей в среднем по стране. Но по этой категории цены в России различаются более чем в четыре раза: на Чукотке и в Ненецком автономных округах выделенных денег хватит только на полколяски, а в Ингушетии и Адыгее можно купить на ту же сумму две штуки и при этом получить сдачу (денег хватает на 2,2 и 2,1 коляски соответственно).

Одним из товаров для оценки выплаты в 10 тыс. рублей стала детская футболка. В среднем по стране она стоит 361 рубль, то есть пособия хватает на 28 предметов одежды. Однако в Сахалинской области выплата покроет покупку всего лишь 16 футболок, а в Новгородской на эти деньги можно приобрести 53 штуки.

Если измерять пособие в детских велосипедах, общероссийский уровень цен позволяет купить почти две штуки (1,8, то есть на второй придется добавить 20% стоимости). Однако разброс цен по-прежнему значительный. В Алтайском крае и в Ингушетии выплаты хватит почти на три велосипеда (по 2,8), а в Тульской, Сахалинской, Калининградской, Магаданской областях и Чечне — только на один, но останется еще немного денег (1,3 штуки).

Условный комплект школьной одежды, включающий в себя сорочку, джемпер и брюки, в среднем по России обходится родителям в 3,4 тыс. рублей, то есть на выплату от государства можно купить почти три комплекта. Но разброс в стране — больше чем вдвое. В Чечне денег хватит на два комплекта, а в Алтае — на четыре, и еще останется (4,1).

В кроссовках ценность пособия в среднем по стране составляет семь пар. В Якутии и на Чукотке показатель опускается до пяти, а в Ингушетии и Псковской области — до 11 пар.

Простое решение

С одной стороны, выявленное исследованием неравенство может показаться не вполне справедливым, однако в условиях острого кризиса, когда деньги необходимо выделить максимально оперативно, равные выплаты являются оптимальным решением, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

С ней согласен генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Определить на федеральном уровне разные размеры пособий для разных регионов было бы политически не правильно. Но проблему можно решить двумя способами: вернуться к северным (восточным) надбавкам или ввести региональные доплаты, — предложил эксперт.

В обоих случаях средства на дополнительные выплаты должны поступать в бюджеты субъектов из федерального — в регионах свободных денег нет, добавил Дмитрий Журавлев.

Из-за некорректного расчета в первую очередь страдают многодетные семьи, вынужденные покупать больше товаров, чем, например, семьи с одним ребенком, сказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Вероятно, корректным решением было бы исчисление размера пособий исходя из стоимости корзины детских товаров по аналогии с потребительской корзиной, предложила она.

В этом случае и размер выплат может отличаться вдвое от региона к региону. Таковы вариации величин прожиточного минимума в разных субъектах, указала доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Бабкина. Ожидаемо, самая дорогая жизнь — в регионах Дальневосточного федерального округа, указала она.

«Известия» обратились в Минтруд с просьбой сообщить, рассматривает ли ведомство возможности сгладить региональное неравенство выплат. Там сообщили, что выплаты на детей до трех лет и 3-16 лет - формы кратковременной поддержки. А вот большая часть длительных мер привязана к размеру регионального прожиточного минимума, подчеркнули в пресс-службе министерства. Например, семьи с детьми до трех лет с доходом меньше двух прожиточных минимумов на члена получают ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в размере одного регионального прожиточного минимума на ребенка.