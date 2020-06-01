Недетский мир: как разные страны подошли к Дню защиты детей

В мире 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Цель праздника, учрежденного еще в 1925 году, — привлечь внимание к проблемам подрастающего поколения и добиться неукоснительного соблюдения прав несовершеннолетних на всей планете. Но всеобщее детское благоденствие даже в XXI веке остается красивой утопией. По статистике, почти миллиард детей от двух до 17 лет испытали на себе физическое, психологическое и сексуальное насилие, 168 млн несовершеннолетних в разных странах вынуждены работать, а два с лишним миллиона — жить с ВИЧ, не всегда получая необходимое лечение. Пандемия коронавируса, из-за которой 188 государств приостановили школьные занятия, еще больше обострила недетские проблемы младшего поколения.

Разное детство

Маленькая Исландия всегда лидировала в многочисленных рейтингах самых счастливых государств мира. Тут, правда, редко женились даже в случае обзаведения потомством (как утверждает статистика, 67% исландских детей родились вне брака), но зато и редко расходились — по данным Eurostat, здесь самый низкий в Европе процент разводов. Неудивительно, что одна из счастливейших стран оказалась, согласно исследованию KidsRights Foundation, лучшей и с точки зрения защиты прав детей.

Рейтинг, который организация с 2013-го ежегодно составляет в преддверии Международного дня защиты детей, оценивал положение дел в 182 странах по пяти разным показателям. Они включали, в частности, доступ к образованию и здравоохранению и усилия властей по охране детских прав. С этой точки зрения самыми защищенными и благополучными наряду с Исландией были признаны Швейцария, Финляндия, Швеция и Германия.

Особых комплиментов в этом году удостоилась Италия, за год перескочившая с 74-й на 15-ю строку в рейтинге KidsRights Index. В последние пару лет страну нещадно ругали за нарушение прав нелегальных мигрантов и жесткие действия в отношении цыган, но меры, принятые Римом в 2019 году, удостоились похвалы. Исследователи оценили закон о предупреждении киберзапугивания и борьбе с ним, меры по защите несопровождаемых иностранных детей и правила содействия интеграции учащихся-инвалидов, а также четвертый национальный план действий по реализации прав и развитию детей и подростков.

Похвалили и Боливию, которая за год смогла на четверть снизить уровень женской смертности при родах и число смертей детей до пяти лет, а также заметно повысить уровень вакцинации и на 21% увеличить регистрацию рождений. Последнее всегда было проблемой для страны с обширной сельской местностью, в которой родители не всегда удосуживались регистрировать своих отпрысков.

Как пояснила «Известиям» один из авторов доклада, профессор Института социальных исследований в Гааге Карин Артс, деятельность правительств оценивалась не только по фактическому потенциалу страны для защиты прав детей.

— Даже хорошо обеспеченные ресурсами государства могут подвести своих детей и не обеспечить базовую инфраструктуру для защиты их прав, как того требует Конвенция ООН по защите детей. Это включает в себя благоприятное законодательство, соблюдение общих принципов конвенции (недискриминация, уважение взглядов детей), адекватные данные и благоприятный климат для сотрудничества государства и гражданского общества, — отметила она.

Именно поэтому в 2020 году зажиточные страны вроде Великобритании и Австралии оказались ближе к концу рейтинга — на 169-й и 135-й позициях соответственно. Первую раскритиковали за дискриминационные законы в отношении детей цыган и мусульман, вторую — за нарушение прав детей мигрантов.

Россия разместилась в середине индекса — на 87-й строке.

RTX6T4TE Мариам Набатанзи из Уганды — самая многодетная мать на планете. За всю свою жизнь 39-летняя женщина родила 44 ребенка, 38 из них выжили. Девочка вышла замуж в 12 лет и уже через год родила своих первенцев-близнецов. После этого она обратилась к врачу, однако тот сообщил ей, что из-за ее физиологических особенностей принимать противозачаточные средства ей не рекомендуется. Последующие роды окончились появлением на свет еще пяти пар близнецов, трех троен и пяти четверней. Три года назад муж оставил ее. Теперь она живет с детьми в четырех маленьких домиках, построенных из цементных блоков на окраине кофейных плантаций, и пытается их всех прокормить Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4VH Мариам хватается за любую работу — сбор металлолома и трав, парикмахерские услуги, художественное оформление праздников, самогоноварение и многое другое. Все вырученные деньги уходят на еду, одежду, медицинское обслуживание и школу. В день семье Набатанзи может потребоваться более 25 кг кукурузной муки, мясо и рыбу они практически не едят. В адрес бывшего мужа женщина ничего хорошего сказать не может. «Он принес мне много страданий, я всё время плакала, — говорит она. — Вся моя жизнь — забота о детях и попытки заработать хоть немного денег» Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TB Старшие дети пытаются помочь — занимаются домашней работой, ухаживают за младшими братьями и сестрами. «Мама очень загружена, работа убивает ее, мы помогаем, где можем, например готовим и стираем, но именно она несет непосильную ношу по содержанию семьи», — говорит ее старший сын 23-летний Иван, которому пришлось бросить школу, когда закончились деньги, и идти зарабатывать Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TK Для обслуживания такой огромной семьи необходимо строгое распределение обязанностей. На стене кухни висит график дежурств и распределения обязанностей. «В субботу мы работаем все вместе», — написано там Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TM В доме Набатанзи наступило время обеда. Дежурные занимаются сервировкой Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TI Собраться за одним столом для семьи Мариам проблематично Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TO Каждый сам находит себе место для приема пищи Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TL В одной из комнат стоят металлические двухъярусные кровати, там помещаются 12 детей. Остальные спят на матрасах, а те, кому не хватило места, на полу Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TR Судьба не баловала Мариам с самого рождения — через три дня после ее появления на свет мать ушла из семьи. Отец женился во второй раз, но когда Мариам исполнилось семь, мачеха накормила ее пятерых братьев и сестер едой, смешанной с толченым стеклом. Девочке удалось спастись только благодаря тому, что она в этот момент ушла навестить родственницу. После этой трагической потери она решила, что в будущем у нее будет большая счастливая семья и как минимум шестеро детей Фото: REUTERS/James Akena RTX6T4TJ После такого тяжелого детства самое больше желание Мириам — сделать своих детей счастливыми. «Сама я слишком рано стала взрослой, — говорит она. — Я не чувствовала себя счастливой никогда, с самого рождения» Фото: REUTERS/James Akena

Завидовать нечему

Неудивительно, но худшими и наименее пригодными для вольготного детства странами, согласно выводам KidsRights, оказались Чад, Афганистан и Сьерра-Леоне, часто попадающие под критику большинства правозащитных организаций.

Предсказуемо плохо детям живется и в других бедных странах, не понаслышке знакомых с военными действиями. К примеру, в Либерии, еще не оправившейся от 14-летней гражданской войны и эпидемии Эболы, больше половины детей и подростков до 15 лет за свою недолгую жизнь успели столкнуться с физическим насилием. В Нигерии, где запрещенная в России террористическая группировка «Боко Харам» годами похищает детей для воспитания новых боевиков, не обрели спокойной жизни даже те, кто сумел вырваться из плена. Как свидетельствует недавний доклад Amnesty International по правам нигерийских детей, огромное число подростков, пережив плен, попадали за решетку — из-за подозрений в симпатиях к террористам.

Страдают дети и от «нетипичных» войн. В конце мая Human Rights Watch опубликовала доклад-расследование о том, к каким катастрофическим последствиям привела начатая в 2016 году президентом Филиппин Родриго Дутерте «война с наркотиками». Полиция, по сути, получила право без суда и следствия отстреливать всех подозреваемых в продаже наркотиков, что подставляло под пули сотни детей, оказавшихся рядом с местом полицейских облав. И в чем-то убитым на месте повезло больше некоторых ребят, оставшихся сиротами.

Филиппинец Ренато А. был застрелен полицейскими у своего дома в 2016 году на глазах у трех своих детей. С тех пор его старший сын Роберт, которому на момент смерти отца было 13 лет, был вынужден бросить школу и дни напролет собирать мусор для сдачи в переработку, чтобы хоть как-то прокормить себя и младших братьев.

Таких детей с искалеченной судьбой по всей стране — тысячи. А во всем мире, по оценкам ООН и правозащитных организаций, вместо того, чтобы сидеть за школьной партой, как их сверстники, вынуждены работать 168 млн мальчиков и девочек (большей частью в Индии и в странах Африки к югу от Сахары).

До миллиарда детей от 2 до 17 лет по всему миру в прошлом году испытали на себе физическое, сексуальное или эмоциональное насилие. Еще 2,1 млн являются носителями ВИЧ, но лишь 43% из них получают жизненно необходимую антиретровирусную терапию.

1_GettyImages-648336826 В Нигерии с середины XX века не прекращается демографический взрыв: на одну женщину здесь в среднем приходится пятеро детей. Сохранение этой тенденции к концу века нынешнего может вывести ее на третье место в мире по численности населения. При этом условия жизни в стране продолжают ухудшаться. В День защиты детей Нигерии фотогалерея «Известий» — о том, как проходят их самые счастливые годы Фото: Getty Images/Corbis/Frederic Soltan 2_GettyImages-1208649985 В нигерийских деревнях детям не приходится скучать — в этой, например, есть стол для пинг-понга Фото: Getty Images/LightRocket/Jorge Fernandez 3_20170228_mda_z03_715 После спортивных состязаний наступает время водных процедур Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gilbertson 4_GettyImages-657694168 Еды на всю семью часто не хватает Фото: Getty Images/NurPhoto/Maciej Moskwa 5_GettyImages-1208650037 Приходится помогать дома по хозяйству на голодный желудок Фото: Getty Images/LightRocket/Jorge Fernandez 6_GettyImages-1202987011 У юных девушек камбари свои заботы Фото: Getty Images/LightRocket/Jorge Fernandez 7_GettyImages-1162975293 Дети в Майдугури после выполнения своих обязанностей по дому отправляются отдыхать и развлекаться на заброшенную железную дорогу Фото: Getty Images/Jean Chung 8_GettyImages-1164589746 Девочка везет домой дрова с рынка Окобаба, расположенного в центре Лагоса. Более 120 млн нигерийцев используют в качестве топлива для приготовления пищи древесину Фото: Getty Images/NurPhoto/Olukayode Jaiyeola 9_GettyImages-1211159842 Игры с кукурузой на рынке в Махуте Фото: Getty Images/LightRocket/Jorge Fernandez 10_20170302_mda_z03_713 Добыча питьевой воды — тяжелый труд Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gilbertson 11_20170303_mda_z03_710 У кранов скапливаются большие очереди, в которых все равны, никаких скидок на возраст Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gilbertson 12_GettyImages-534952182 Окончание уроков — самый счастливый момент в жизни тех, кто ходит в школу Фото: Getty Images/Art in All of Us/Anthony Asael

Коронавирус наносит удар

Эпидемия коронавируса, быстро ставшая глобальным вызовом, не улучшила ситуацию. По данным ЮНИСЕФ, в апреле более 800 млн детей оказались отрезаны от обучения из-за введенных большинством государств карантинных мер. При этом для более чем 368 млн ребят из бедных семей в 143 странах мира школьные завтраки и обеды были по существу единственной возможностью нормально поесть.

По оценкам KidsRights, закрытие школ сделало их крайне уязвимыми для детского труда, ранних браков и подростковой беременности до 1,5 млрд детей по всему миру.

28 мая организация Save the Children совместно с ЮНИСЕФ обнародовала нерадостный прогноз: по мнению аналитиков, без принятия срочных мер число детей, живущих в бедности, из-за экономических последствий пандемии может увеличиться на 15%. В переводе с процентов это значит, что за черту бедности рискуют шагнуть еще 86 млн детей вдобавок к уже живущим в нищете 586 млн.

Кроме того, как свидетельствует анализ Школы общественного здравоохранения Блумберга, перебои в работе учреждений в области охраны здоровья матери и ребенка, а также перерыв в вакцинации из-за пандемии могут обернуться дополнительными 1,2 млн детских смертей уже в ближайшие полгода.

— Приостановленная кампания по вакцинации грозит всего за один год перечеркнуть тот прогресс в снижении детской смертности, которого мир достиг в последние 2–3 года, — отметила «Известиям» Карин Артс. — Меры, принятые для борьбы с COVID-19, уже легли тяжелым бременем на бюджеты правительств, что грозит негативно сказаться на дальнейшей ресурсной базе для проведения политики в области защиты детей в будущем.

В России влияние карантина на положение детей оказалось не настолько серьезным. Как рассказал «Известиям» исполнительный директор крупнейшей благотворительной организации в сфере помощи детям-сиротам и ребятам из неблагополучных семей «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин, пока главными минусами ситуации стало снижение двигательной активности детей и сложности перехода на дистанционное обучение.

— В ряде семей, которые мы поддерживаем, оказалось, например, нечем платить за интернет. Но мы эти проблемы решили. Зато мы увидели возросший интерес к учебе — детям оказалось крайне увлекательно учиться в виртуальном пространстве, — отметил Николай Слабжанин.

Как НКО, работающая за счет пожертвований, «Детские деревни – SOS» в период пандемии зафиксировали падение взносов от бизнеса. При этом увеличилось число простых людей, решивших поддержать организацию. Но главным успехом Николай Слабжанин считает то, что вопреки негативному опыту других стран, где на фоне самоизоляции случился всплеск случаев жестокого обращения с детьми, в России ничего подобного не произошло.