Нельзя не откладывать: россияне оценили расходы на будущее детей в 2,8-17,2 млн

Большинство — 62% — жителей крупных и средних российских городов считают необходимым откладывать деньги на будущее детей. Самые распространенные цели накоплений — оплата образования и покупка квартиры. Такие данные в ходе опроса, приуроченного к Международному дню защиты детей, получила компания «Сбербанк страхование жизни». Больше всего тех, кто считает, что необходимо копить средства для поддержки потомков, в Махачкале. Также в лидерах жители Барнаула, Астрахани и Ульяновска. Меньше всего тех, кто находит это правильным, в Санкт-Петербурге (34%) и Москве (44%). Однако в обеих столицах родители предпочитают откладывать на будущее детей максимальные суммы — 9,5 млн и 17,2 млн рублей соответственно.

Дети — это навсегда

В преддверии Международного дня защиты детей аналитики дочерней компании Сбербанка поинтересовались у жителей 37 городов с населением в 500 тыс. и более человек, считают ли они нужным откладывать деньги на поддержку детей, и если да, то в каком объеме. Практически везде более половины родителей ответили, что считают необходимым копить средства для материальной поддержки отпрысков.

Больше всего тех, кто считает, что делать это нужно обязательно, — в Махачкале (84%). Этой же точки зрения придерживаются 73% опрошенных из Барнаула, 72% респондентов из Астрахани, 71% — из Ульяновска, а также по 70% жителей Саратова, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска и Набережных Челнов. Меньше всего тех, кто считает правильным копить для детей, в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно.

Нельзя не откладывать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Если говорить о суммах накоплений, тут картина принципиально иная. Самые высокие показатели — в российских столицах: москвичи оценивают эту сумму в 17,2 млн рублей, петербуржцы — в 9,5 млн. Понятно, что такие планы обеспечены более высоким уровнем жизни. В других «миллионниках» суммы варьируются от 6,2 млн рублей в Екатеринбурге до 4,4 млн рублей в Уфе. В городах с меньшим населением родители считают, что будущее детей можно обеспечить и более скромными накоплениями — например, 3,9 млн рублей в Оренбурге и 3,4 млн рублей в Астрахани. Жители Махачкалы, которая стала лидером по числу желающих отложить средства на эти цели, готовы поддержать потомство суммой в 2,8 млн рублей.

Участников опроса попросили назвать и цели накоплений. 70% сообщили, что готовы откладывать деньги на образование, 53% — на покупку квартиры. 14% опрошенных считают нужным копить, «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут», 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать средства по наследству.

В целом поддержка младшего поколения старшим — распространенное в России явление. Так, 40% респондентов, имеющих взрослых детей, помогают им материально. 44% представителей молодежи и людей среднего возраста сообщили, что получают деньги от родителей и старших родственников. Больше всего тех, кто помогает взрослым детям, живет в Барнауле, Омске, Новосибирске, Томске и Хабаровске. К слову, в периоды кризисов именно пожилые родители часто становятся для семей единственным источником дохода — за счет пенсии, поскольку эти выплаты наиболее стабильны.

Не с младых ногтей

Женщины, как показало исследование, более склонны к накоплениям для ребенка. На вопрос: «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 65% представительниц прекрасного пола. Хотя и доля мужчин, согласных с этим, тоже довольна высока — 59%.

Нельзя не откладывать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Откладывать деньги для детей считают правильным родители всех возрастов. В группе опрошенных от 18 до 30 лет необходимость копить для ребенка видят 64%. Среди 30–40-летних этой точки зрения придерживаются 67%. В наибольшей степени склонны к накоплениям те, кому сегодня от 40 до 50 (78%). Согласны с этим также 48% родителей в возрасте от 50 до 60 лет и 37% тех, кто старше 60. Из этого можно сделать вывод, что люди откладывают вопрос с материальной поддержкой до периода, когда смогут себе это позволить.

По мнению старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Натальи Алымовой, родителям, которые считают нужным поддержать своих детей материально, лучше начинать копить как можно раньше. При этом, уверена она, накопительная манера поведения родителей научит грамотному и ответственному отношению к личным финансам и детей, причем с ранних лет.

Материальный лифт

В том, что подавляющее большинство россиян откладывают средства на поддержку детей, прежде всего желая обеспечить им качественное образование, опрошенные «Известиями» эксперты не видят ничего удивительного.

— Это говорит о высокой ценности образования среди семейных ценностей, — прокомментировала заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина. — В сегодняшнем мире семьи понимают: чем старше ребенок, тем больше ресурсов требуется.

Эксперт напомнила, что за среднее образование сейчас платит до 30% родителей, а за высшее — примерно половина.

— Тот факт, что именно в крупнейших городах наименьшее число людей, которые копят на образование, объясняется тем, что там хорошо развита государственная система просвещения. Именно ей люди доверяют в большей степени, а свои ресурсы предпочитают тратить на другое, — сказала Ирина Абанкина.

Нельзя не откладывать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Действительно, учитывая желаемую сумму накоплений в Москве и Санкт-Петербурге, речь в большей степени идет о приобретении для детей жилья, которое здесь на порядки дороже, чем в регионах.

Что же касается вопроса образования, то им больше озадачены именно в российских субъектах, согласна с коллегой и директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. По ее мнению, люди из регионов за счет накоплений хотят дать детям толчок в жизни в столичных городах.

— Жители субъектов зачастую понимают, что экономические условия на их родине не такие благоприятные. Поэтому хотят, чтобы дети начинали взрослую жизнь и карьеру за пределами своего региона, — пояснила она.

Как считает Татьяна Клячко, чем ниже уровень экономического благополучия в регионе, тем больше родителей рассчитывают за счет образования решить проблемы будущего своих потомков.