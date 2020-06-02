Путин одобрил применение плана восстановления экономики

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, одобрил применение плана по восстановлению экономики страны.

«И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», ― заявил глава государства во время видеоконференции с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В свою очередь председатель правительства рассказал, что план будет реализоваться в три этапа: до конца III квартала 2020 года требуется стабилизировать ситуацию, до II квартала 2021 года нужно завершить процесс восстановления экономики, а в III–IV кварталах 2021 года планируется выйти на устойчивую траекторию роста экономики.

Также он добавил, что на реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.

Накануне Мишустин заявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Цель документа, в частности, выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.

28 мая глава кабмина России поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам. К разработке документа должны были подключиться главы субъектов страны, представители общероссийских объединений предпринимателей.