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Мишустин анонсировал представление нацплана по восстановлению экономики Путину

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Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 1 июня, заявил, что общенациональный план восстановления экономики страны уже подготовлен. По его словам, в этот день документ будет предоставлен российскому президенту Владимиру Путину.

«Основная его [плана] цель — выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья», — сказал глава правительства на заседании с вице-премьерами.

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28 мая Мишустин поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Российский лидер 27 мая перечислил основные задачи проекта. Путин потребовал обратить внимание на поддержание спроса и загрузку мощностей экономики, так как высокая безработица в стране говорит о неполноценной работе последних.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что нацплан будет представлен широкой общественности, однако, в каком именно виде, пока неизвестно.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников подсчитал, что объем антикризисной программы поддержки российской экономики превысил 3 трлн рублей.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам. К разработке документа, по словам российского лидера, должны подключиться главы субъектов страны, представители общероссийских объединений предпринимателей. Срок подготовки проекта — до 1 июня.

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

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