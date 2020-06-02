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Путин предварительно ознакомился с нацпланом восстановления экономики

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, сообщил, что уже предварительно ознакомился с нацпланом восстановления экономики страны.

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По словам российского лидера, правительство проделало большую серьезную работу. Глава государства одобрил применение плана как основы в работе.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, реализация плана позволит выйти на устойчивый рост на уровне выше докризисного. «...Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — сказал глава российского правительства.

Президент поручил премьер-министру во второй половине июня определиться с параметрами плана по восстановлению экономики.

1 июня Мишустин заявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. В тот же день документ представили Путину.

Целью документа, в частности, является выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.

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