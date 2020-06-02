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Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по нацпроектам в условиях пандемии

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации нацпроектов в условиях пандемии коронавируса.

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«Экстраординарная ситуация, связанная с ситуацией эпидемии коронавируса, оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения об их уточнении. Всю эту работу прошу провести максимально оперативно», — сказал он.

21 мая Министерство финансов России предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.

19 мая президент России Владимир Путин призвал грамотно распорядиться ресурсами, которые освобождаются в результате переноса нацпроектов.

В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.

За последние сутки в России зарегистрировано 8863 новых пациента с коронавирусом, умерли 182 человека. Количество новых случаев более чем на четверть меньше, чем число вылечившихся. Так, за сутки выздоровели 11 108 пациентов с коронавирусом. Наибольшее число новых пациентов зафиксировано в Москве — 2286, Подмосковье — 732 и Санкт-Петербурге — 376.

В общей сложности в России за всё время пандемии выявлен 423 741 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 186 985 пациентов полностью выздоровели.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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