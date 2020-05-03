Песков допустил корректировку нацпроектов на фоне эпидемии коронавируса

Национальные проекты могут быть скорректированы на фоне коронавируса и реализации мер по предотвращению его распространения. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 1».

«Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», ― рассказал он на передаче «Москва. Кремль. Путин».

При этом Песков подчеркнул, что реализация нацпроектов будет продолжена, несмотря на пандемию.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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