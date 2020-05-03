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Путин продолжит работу в условиях ограничений

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны еще «какое-то время» придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь», — сказал он в эфире «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

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По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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