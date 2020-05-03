Лукашенко не будет отменять парад на 9 Мая из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что парад Победы на 9 Мая в Минске состоится. Такую информацию в воскресенье, 3 мая, передает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что если отменить мероприятие, являющееся глубоко идеологическим для страны, то через пару дней люди назовут это трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением.

«Надо помнить, что те люди (участники войны. — Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — заявил он.

При этом Лукашенко призвал организаторов мероприятия, если оно все-таки состоится, не принуждать никого к посещению. По его словам, когда кто-то боится за свое здоровье — это его выбор.

«Достаточно сегодня желающих — тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент республики отметил, что некоторые российские депутаты и сенаторы изъявили желание посетить парад в Минске. Лукашенко приветствовал это и сообщил, что все организационные вопросы, связанные с этим, Белоруссия решит.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Белоруссии на сегодняшний день зафиксировано 15 828 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровели 3 117 пациентов, умерли — 97.

Карантин в Белоруссии так и не ввели. Президент этой страны Александр Лукашенко считает, что ограничительные меры не дадут положительного результатa. Также белорусский лидер отказывается сам сдавать тест на наличие инфекции, ссылаясь на крепкий иммунитет.

ВОЗ рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час. Эпидемия коронавирусной инфекции, по данным организации, перешла в фазу местной трансмиссии среди населения республики — это требует незамедлительного усиления мер физического дистанцирования.