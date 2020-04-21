ВОЗ посоветовала ввести в Белоруссии карантин и комендантский час

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала президенту Белоруссии Александру Лукашенко ввести в стране карантин и комендантский час. Об этом белорусский лидер заявил во вторник, 21 апреля.

«Они (ВОЗ. — Ред.) к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час», — цитирует его БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что миссия пришла к выводу, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии обстоит ровно так, как рассказывают об этом власти.

Ранее Лукашенко осудил закрытие храмов на фоне пандемии коронавируса. Также он заявлял, что зараженные коронавирусом умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые у них были. В ответ на критику о недостаточности мер, принимаемых в республике в борьбе с пандемией, Лукашенко заявил, что критикующие не знают, как живет страна.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, в Белоруссии зафиксировано 6264 случая заражения коронавирусом, при этом 51 человек скончался, а 514 ― выздоровели.