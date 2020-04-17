Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

Те, кто критикуют меры, принимаемые в Белоруссии по борьбе с коронавирусом, не знают как на самом деле живет страна. Об этом 17 апреля заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», — приводит его слова пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко добавил, что у республики сейчас «очень мало сочувствующих» и призвал не расслабляться. Также он отметил, что в стране начали производиться тесты для выявления коронавируса, которые по его словам, оказались точнее зарубежных аналогов.

Ранее в пятницу стало известно, что в Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки. Скончались 42 пациента.