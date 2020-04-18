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Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются. Так он ответил на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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По словам Онищенко, если бы тесты не показывали верный результат, то Россия их не использовала бы и без подсказок «великого эскулапа».

«Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема», — сказал Онищенко «РИА Новости» в субботу, 18 апреля.

Накануне сообщалось, что Лукашенко раскритиковал российские тест-системы для выявления коронавируса. Он заявил, что они якобы дают верные данные только в 30% случаев.

В ответ в Роспотребнадзоре заявили, что российские тесты «видят» возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей.

В настоящий момент Россия использует тест-системы, разработанные государственным научным центром «Вектор», который включен в перечень референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

Центр «Вектор» произвел с начала пандемии тест-системы на 3,2 млн определений. Из них 400 тыс. — в качестве безвозмездной помощи почти в 30 стран мира.

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