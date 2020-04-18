Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются. Так он ответил на критику президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По словам Онищенко, если бы тесты не показывали верный результат, то Россия их не использовала бы и без подсказок «великого эскулапа».

«Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема», — сказал Онищенко «РИА Новости» в субботу, 18 апреля.

Накануне сообщалось, что Лукашенко раскритиковал российские тест-системы для выявления коронавируса. Он заявил, что они якобы дают верные данные только в 30% случаев.

В ответ в Роспотребнадзоре заявили, что российские тесты «видят» возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей.

В настоящий момент Россия использует тест-системы, разработанные государственным научным центром «Вектор», который включен в перечень референс-лабораторий Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

Центр «Вектор» произвел с начала пандемии тест-системы на 3,2 млн определений. Из них 400 тыс. — в качестве безвозмездной помощи почти в 30 стран мира.