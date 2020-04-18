Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предоставленные Россией тест-системы на коронавирус якобы дают неточные результаты.
В ходе рабочей поездки в Гродненскую область Лукашенко посетовал, что верные данные эти тесты выдают в 30% случаях.
По словам Лукашенко во время проверки 15 россиян, работающих на строительстве Белорусской АЭС, коронавирус выявили у всех.
«Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — цитирует 17 апреля белорусского президента СТВ.
11 апреля глава МДИ Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна отказалась от закупки 30 тыс. российских тестов на коронавирус.
В начале месяца в России начали применять новую российско-японскую тест-систему выявления COVID-19.
Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» позволяет получать практически 100% точные результаты за 30 минут. Кроме того, выявить COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях.