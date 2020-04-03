Лукашенко посчитал «шумихой» сообщения о четырех умерших от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает чрезмерной «шумиху» вокруг информации о четырех скончавшихся от коронавируса пациентов.

«305 человек по всей стране — это мизер! Мы их лечим, 16 только на ИВЛ, и то это не проблема. Шумиху подняли по поводу четверых умерших! Одного проверяем, у троих подтвержден коронавирус», — приводит его слова телеканал ОНТ в пятницу, 3 апреля.

Также белорусский лидер рассказал о своем диалоге с главой Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстневым по поводу недавней смерти инфицированного пациента.

«Я спросил вчера у Шерстнева по поводу последнего случая смерти. Он сказал: «А как можно жить? 135 кг веса!» Сердце почти не работает, это болит, то болит, целый букет болезней. Вирус атакует слабых», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщает телеканал со ссылкой на минздрав страны, на сегодняшний день в Белоруссии подтвержден 351 случай коронавирусной инфекции. Больше всего положительных тестов в Минске — 190 случаев.

Накануне Лукашенко в интервью заявил, что в качестве профилактики и борьбы с коронавирусом надо есть сливочное масло и чаще бывать на свежем воздухе.

1 апреля газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что власти Белоруссии официально запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседник издания подчеркнул, что для того, чтобы выделить запрашиваемую помощь, необходимо получить специальное разрешение от российского кабмина, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 3 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1 млн случаев заболевания, умерли более 55 тыс. человек, вылечились более 220 тыс.