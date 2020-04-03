Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко посчитал «шумихой» сообщения о четырех умерших от COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает чрезмерной «шумиху» вокруг информации о четырех скончавшихся от коронавируса пациентов.

«Трактор всех вылечит»: почему Белоруссия отказалась от карантина
Лукашенко советует пить водку и париться в бане

«305 человек по всей стране — это мизер! Мы их лечим, 16 только на ИВЛ, и то это не проблема. Шумиху подняли по поводу четверых умерших! Одного проверяем, у троих подтвержден коронавирус», — приводит его слова телеканал ОНТ в пятницу, 3 апреля.

Также белорусский лидер рассказал о своем диалоге с главой Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстневым по поводу недавней смерти инфицированного пациента.

«Я спросил вчера у Шерстнева по поводу последнего случая смерти. Он сказал: «А как можно жить? 135 кг веса!» Сердце почти не работает, это болит, то болит, целый букет болезней. Вирус атакует слабых», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщает телеканал со ссылкой на минздрав страны, на сегодняшний день в Белоруссии подтвержден 351 случай коронавирусной инфекции. Больше всего положительных тестов в Минске — 190 случаев.

Накануне Лукашенко в интервью заявил, что в качестве профилактики и борьбы с коронавирусом надо есть сливочное масло и чаще бывать на свежем воздухе.

1 апреля газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что власти Белоруссии официально запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседник издания подчеркнул, что для того, чтобы выделить запрашиваемую помощь, необходимо получить специальное разрешение от российского кабмина, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 3 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1 млн случаев заболевания, умерли более 55 тыс. человек, вылечились более 220 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белоруссия начала заключать контракты с Россией по нефти за $4 за баррель
Лукашенко не проверялся на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020