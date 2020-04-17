Лукашенко рассказал о вывозе граждан из-за границы в связи с пандемией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля рассказал, как вывозили соотечественников из-за границы в связи с пандемией коронавируса.

«Я же запретил из страны выезжать — уехали, сидят <...> в Индии, Гоа, Индонезии. Я удивился: в Индонезии и Малайзии. И ждут, что их оттуда вывезут. Я говорю: «Хорошо. Какие вопросы? Надо вывезти, самолеты же стоят, но за деньги». Все согласились платить любую цену», — приводит его слова телеканал СТВ.

По словам Лукашенко, властям страны необходимо поддерживать авиакомпанию «Белавиа», поскольку все страны ограничили авиасообщение. Он похвалил работу минского аэропорта и отметил, что «американцы нас благодарили», так как в мире «один аэропорт открыт» в Минске.

20 марта Лукашенко заявил, что не понимает белорусов, которые, несмотря на опасную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире, уезжают отдыхать за границу.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки. Скончались 42 пациента.