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Лукашенко осудил закрытие храмов на фоне пандемии COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Несмотря на пандемию коронавируса, закрывать прихожанам дорогу к храму не нужно. Такого мнения придерживается президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год», — цитирует его БелТА 19 апреля.

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В ходе посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма белорусский лидер заявил, что в борьбе с коронавирусом власти страны не допустили ни одной ошибки. При этом он не исключил, что «всякое может быть».

«Стиль жизни не надо менять в этих условиях. Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, не закрывал границы», — добавил он.

Лукашенко выразил уверенность, что белорусы «пройдут этот период достойно», и передал слова поддержки и пожелания здоровья жителям России, Украины и других стран в борьбе с инфекцией.

По данным Worldometer на 19 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек. Известно, что инфекцию обнаружили также у более 400 медработников. Скончались 45 пациентов.

При этом ранее белорусский лидер заявлял, что зараженные коронавирусом умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые у них были. Гражданам он сообщил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек, и призвал не опускать руки и бороться за свои жизни. В ответ на критику о недостаточности мер, принимаемых в республике, в борьбе с пандемией, Лукашенко заявил, что критикующие не знают, как живет страна.

В условиях пандемии в Русской православной церкви (РПЦ) приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан, в российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году проходила без паломников и при ограниченном количестве участников.

Крестный ход в храме Христа Спасителя в Москве проводился не на улице, как обычно, а по внутренним помещениям храма, и также без прихожан.

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