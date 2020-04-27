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Лукашенко заявил об отсутствии пользы в карантине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Карантинные меры из-за распространения коронавирусa, введенные в России и других странаx, не дадут положительного результатa. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенкo, в воскресенье, 26 апреля.

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«Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы жe такиe, как в России. Нас жe не изолируешь», — заявил Лукашенкo в эфирe телеканалa «Беларусь 1».

По словам Лукашенко, в условиях карантина «кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат — все сидят в этих квартирах».

«Сейчас открыли ворота — люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет», — считает белорусский лидер.

Поэтому, по его словам, он «принял решение идти своим путем», передает ТАСС.

Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии за последние сутки увеличилось на 873 человека и достигло 10 463, в стране умерли 72 пациента. В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен, идет подготовка к параду по случаю Дня Победы. С 20 апреля возобновлен учебный процесс в школах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ввести карантин и комендантский час. Однако президент Александр Лукашенко отказался закрывать государственные границы, назвав эту меру несусветной глупостью, а также осудил некоторые другие превентивные меры, в том числе закрытие храмов.

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