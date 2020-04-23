Лукашенко заявил об отсутствии планов закрывать границы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в закрытии государственных границ республики на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в четверг, 23 апреля, на совещании по устойчивости национальной экономики.

«Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости», — цитирует Лукашенко «СБ Беларусь сегодня».

При этом он отметил, что стране «непросто и недешево» это обходится, передает RT.

19 марта Лукашенко назвал закрытие границ по всему миру из-за коронавируса «несусветной глупостью».

По его словам, граждане России продолжают ездить в Белоруссию по объездным дорогам, несмотря на закрытие границы между странами.

В Белоруссии число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 7281. Умерли 58 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.