В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Алексей Богданов.

«Беларусь является хорошим торгово-экономическим партнером, и РФ выгодно поставлять нам гречку, которую мы немного недопроизводим в нашей республике. И тут вдруг как гром среди ясного неба мы получаем отказ в поставках. Это было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства даже не могли отгрузить проплаченные контракты, и вагоны уже загруженные стояли, не выписывались фитоснитарные сертификаты», — приводит БелТА слова Богданова.

По данным Минсельхозпрода, объемы поставок гречки из России в марте упали на 70% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

«Конечно, эта проблема стояла остро. В данной ситуации главой государства было принято решение, и оно абсолютно верное, — увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что позволит нам уже в текущем году обеспечить под 100-процентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тыс. т гречневой крупы», — добавил Богданов.

Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.

При этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отметила, что Россия еще 13 апреля договорилась о поставках российской гречки и риса в Белоруссию.

Кроме того, в Минсельхозе России подтвердили, что страна не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки членов ЕАЭС.