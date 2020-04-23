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Минск установил тарифы на прокачку нефти из Польши на Мозырский НПЗ

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь установило тарифы по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба», расположенным в стране по направлению из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сказано в сообщении на сайте министерства, опубликованном в четверг.

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Речь идет о направлении «Адамова Застава — Мозырь — открытое акционерное общество «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

Тариф на услуги по транспортировке нефти составит 8,58 белорусских рубля (259,25 российских рубля) за тонну сырья нетто без НДС.

13 апреля российские нефтяные компании оформили 1,33 т нефти на поставку в апреле на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. 3 апреля стало известно, что Белоруссия начала заключать контракты с российскими нефтяными компаниями на поставки сырья на апрель по цене $4 за баррель.

В тот же день Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавируса.

15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр цен на газ для Минска, о котором просит белорусский лидер Александр Лукашенко, сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне экспертов.

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