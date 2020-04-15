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Песков переадресовал экспертам в ЕАЭС вопрос о ценах на газ для Минска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Вопрос об уровне цен на газ для Белоруссии будет обсуждаться на уровне экспертов. Об этом заявил журналистам 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр цен, о котором просит белорусский лидер Александр Лукашенко.

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«Этот вопрос для обсуждения на экспертном уровне в рамках [Евразийского экономического союза] ЕАЭС», — сказал представитель Кремля.

Накануне Лукашенко во время рабочей видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) заявил, что цена на газ должна быть более адаптивной при нынешнем резком изменении в экономике. Он считает, что механизм расчетов должен стать возможным для потребителей.

Именно белорусский лидер предложил созвать саммит лидеров ВЕАЭС для обсуждения на высшем уровне экономических вызовов и «неотложных вопросов».

В понедельник Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавируса. На прошлой неделе министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич также заявил о запросе Минска у Москвы снижения цены на газ в этом году.

В феврале было решено, что Белоруссия продолжит закупать газ у России по прошлогоднему тарифу в $127 за 1 тыс. куб. м. Однако Лукашенко заявил, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. Он добавил, что цены по газу привязываются к ценам на нефть, поэтому при падении цены на нефть снизилась стоимость и природного газа.

В начале апреля посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил возможность пересмотра цен на газ для Минска из-за падения нефтяных цен. Однако он отметил, что подписанное обеими странами соглашение на 2020 год должно исполняться.

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