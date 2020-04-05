Посол РФ в Минске допустил пересмотр цен на газ для Белоруссии

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил возможность пересмотра цен на российский газ для Минска на фоне падения цен на нефть. Об этом он заявил в интервью телеканалу СТВ в воскресенье, 5 апреля.

«Когда идет изменение стоимости на газ на внешних рынках, а она привязывается к цене на нефть, это для экспертного сообщества и энергетиков, газовиков посыл, чтобы это учитывать», — отметил российский дипломат.

Тем не менее он считает, что подписанное Россией и Белоруссией соглашение на 2020 год должно исполняться.

В начале февраля Москва и Минск договорились, что Белоруссия продолжит закупать голубое топливо по прошлогоднему тарифу — $127 за 1 тыс. куб. м.

Однако, по словам белорусского лидера Александра Лукашенко, при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российской газ для Минска должен стоить около $90 за 1 тыс. куб. м. Он считает, что цены по газу привязываются к ценам на нефть. Если упала цена на нефть, то снизилась и на природный газ.

9 марта цены на нефть обвалились на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Договор предполагал сокращение добычи нефти. При этом Саудовская Аравия уже объявила о планах увеличить добычу.