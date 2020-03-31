Минфин РФ заявил об отсутствии переговоров с Минском по нефти

Минфин России не начинает переговоры по поставкам нефти в Белоруссию, пока идут переговоры на уровне Минэнерго об объеме поставок и поставщиках этого сырья. Об этом заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов.

«Пока идут переговоры с Беларусью Минэнерго. Пока Минэнерго не договорится, мы не вступаем в переговоры со стороны Минфина. В первую очередь Минэнерго должны об объемах поставки, о тех, кто будет поставлять нефть, договориться», — приводит слова Сазанова «Интерфакс-Запад».

В прошлом году Москва и Минск не договорились об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность купить сырье за пределами России по мировым ценам. 14 февраля он заявил, что если Россия не поставит белорусской стороне нефть в необходимых объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о предоставлении российской стороне новых проектов и предложений по поставкам нефти. По словам Лукашенко, Москва их полностью поддержала.

В ходе телефонного разговора 21 марта премьер-министры двух стран Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок российской нефти для полной загрузки белорусских НПЗ.

Как заявил журналистам 23 марта вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, график поставок нефти из России в Белоруссию на апрель еще планируется. В тот же день стало известно, что российские нефтяники могут поставить нефть Минску со скидкой $10,7 на тонну к мировой цене.