«Транснефть» сообщила о разработке графика поставок нефти Минску

График поставок российской нефти из России в Белоруссию на апрель еще на стадии планирования. Об этом рассказал журналистам вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

В настоящее время он не готов, добавил топ-менеджер. Контракты с какими-либо компаниями на поставку нефти из России не подписаны, сообщает «РИА Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что российские нефтяники могут поставить нефть Белоруссии со скидкой $10,7 на тонну к мировой цене.

В субботу премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение договоренностей между Москвой и Минском в нефтяной сфере. Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения республики по поставкам нефти.

В 2019 году Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Лукашенко заявлял о готовности приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля он отметил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.