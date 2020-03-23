Прямой эфир

«Транснефть» сообщила о разработке графика поставок нефти Минску

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

График поставок российской нефти из России в Белоруссию на апрель еще на стадии планирования. Об этом рассказал журналистам вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
Белоруссия организует поставки через Прибалтику и Украину

В настоящее время он не готов, добавил топ-менеджер. Контракты с какими-либо компаниями на поставку нефти из России не подписаны, сообщает «РИА Новости».

Ранее в понедельник стало известно, что российские нефтяники могут поставить нефть Белоруссии со скидкой $10,7 на тонну к мировой цене.

В субботу премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас отметили достижение договоренностей между Москвой и Минском в нефтяной сфере. Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения республики по поставкам нефти.

В 2019 году Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Лукашенко заявлял о готовности приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля он отметил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020