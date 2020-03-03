Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России

Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива. Об этом заявил во вторник, 3 марта, белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.

«Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов, тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная», — сказал Лукашенко, отметив, что Минск не ставит вопрос так, что не будет покупать российское сырье.

Однако президент добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть». «И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», — приводит его слова агентство БелТА.

По словам политика, каждый месяц республика недополучает около 1 млн тонн нефти. Он констатировал, что дело тут не только в том, что «кто-то за вентиль хватается». «Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», — заключил он.

Накануне премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом госнефтекомпании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым заявил, что Минск планирует диверсифицировать поставки нефти и не исключает поставки российских углеводородов. Ранее в тот же день стало известно о планах Socar направить 5–6 марта из порта Турции Джейхан танкер с нефтью в Белоруссию.

Минск и Москва не смогли договориться об условиях поставки нефти, поэтому с 3 января ее подача прекратилась для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Лукашенко заявлял о готовности приобрести сырье за пределами России по мировым ценам.