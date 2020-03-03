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Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива. Об этом заявил во вторник, 3 марта, белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.

«Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов, тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная», — сказал Лукашенко, отметив, что Минск не ставит вопрос так, что не будет покупать российское сырье.

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Однако президент добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть». «И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам», — приводит его слова агентство БелТА.

По словам политика, каждый месяц республика недополучает около 1 млн тонн нефти. Он констатировал, что дело тут не только в том, что «кто-то за вентиль хватается». «Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам», — заключил он.

Накануне премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом госнефтекомпании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым заявил, что Минск планирует диверсифицировать поставки нефти и не исключает поставки российских углеводородов. Ранее в тот же день стало известно о планах Socar направить 5–6 марта из порта Турции Джейхан танкер с нефтью в Белоруссию.

Минск и Москва не смогли договориться об условиях поставки нефти, поэтому с 3 января ее подача прекратилась для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Лукашенко заявлял о готовности приобрести сырье за пределами России по мировым ценам.

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