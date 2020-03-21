Мишустин и Румас отметили достижение договоренностей по нефти

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора отметили достижение договоренностей между Москвой и Минском в нефтяной сфере. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 21 марта, сообщении на сайте правительства РФ.

«Главы правительств отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон», ― отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Белоруссии в полном объеме и на согласованных условиях.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения республики по поставкам нефти.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Белоруссии отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

3 марта Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками. В то же время он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

11 марта Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. По его словам, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ.