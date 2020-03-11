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Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. Об этом в среду, 11 марта, рассказал журналистам премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

«Ситуация в последнее время изменилась, и цены на нефть упали. В связи с этим белорусская сторона представила новое предложение для нефтяных компаний, которое российская сторона приняла», — приводит «Интерфакс» слова Румаса.

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Он отметил, что российская сторона в течение нескольких дней проведет консультации с нефтяными компаниями и предоставит свой ответ.

Румас добавил, что Белоруссия будет ежемесячно покупать минимум два танкера нефти за пределами России даже в случае нормализации поставок из РФ.

Минск и Москва не смогли договориться об условиях поставок нефти, поэтому с 3 января Россия прекратила ее подачу. В «Транснефти» заявляли, что с 1 января российская монополия не получила от компаний РФ заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, при этом топливо идет транзитом через страну без ограничений.

14 января вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что в стране обсуждается схема альтернативных поставок нефти. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам.

В частности, предложения были направлены Польше, Украине, странам Балтии, Казахстану. Вместе с тем Азербайджан уже отправил первую поставку топлива в Белоруссию.

9 марта в Минске уже называли обвал цен на нефть возможностью договориться с Москвой. По словам Румаса, текущая ситуация на рынках значительно отличается от той, что была еще несколько месяцев назад, следовательно, можно снова вернуться к переговорам о поставках топлива.

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