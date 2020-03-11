Прямой эфир

Мишустин заявил о позитивном влиянии интеграции на экономику РФ и Белоруссии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России и Белоруссии необходимо раскрыть потенциал взаимной интеграции, которая создаст благоприятные условия для развития экономики двух стран. Об этом в среду, 11 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Союз разрешимый: Москва и Минск выйдут на интеграцию в начале 2020-го
Вопросы о нефти и газе стороны решат отдельно

«Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, и в конечном итоге, повысить благосостояние граждан России и Беларуси», — цитирует его «РИА Новости».

Председатель российского правительства подчеркнул, что Белоруссия — стратегический и ведущий внешнеэкономический партнер России в СНГ и что РФ все еще занимает лидирующую позицию по накопленным инвестициям в экономику Республики.

Ранее в этот день сообщалось, что Румас предложил Мишустину сблизить позиции по интеграции двух стран к заседанию межправительственного совета ЕврАзЭС, который запланирован на 10 апреля.

6 марта российский премьер-министр провел телефонный разговор с Румасом по теме двусторонней интеграции в рамках договора о Союзном государстве. 5 марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск готов к интеграции, но без принуждения со стороны Москвы. Белорусский лидер выступил за то, чтобы при объединении не было потери независимости.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минске назвали обвал цен на нефть возможностью договориться с Москвой
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020