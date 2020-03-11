Мишустин заявил о позитивном влиянии интеграции на экономику РФ и Белоруссии

России и Белоруссии необходимо раскрыть потенциал взаимной интеграции, которая создаст благоприятные условия для развития экономики двух стран. Об этом в среду, 11 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

«Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, и в конечном итоге, повысить благосостояние граждан России и Беларуси», — цитирует его «РИА Новости».

Председатель российского правительства подчеркнул, что Белоруссия — стратегический и ведущий внешнеэкономический партнер России в СНГ и что РФ все еще занимает лидирующую позицию по накопленным инвестициям в экономику Республики.

Ранее в этот день сообщалось, что Румас предложил Мишустину сблизить позиции по интеграции двух стран к заседанию межправительственного совета ЕврАзЭС, который запланирован на 10 апреля.

6 марта российский премьер-министр провел телефонный разговор с Румасом по теме двусторонней интеграции в рамках договора о Союзном государстве. 5 марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск готов к интеграции, но без принуждения со стороны Москвы. Белорусский лидер выступил за то, чтобы при объединении не было потери независимости.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.