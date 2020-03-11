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Румас предложил сблизить позиции по интеграции России и Белоруссии к 10 апреля

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину сблизить позиции по интеграции двух стран к заседанию межправительственного совета ЕврАзЭС, который запланирован на 10 апреля.

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На встрече с Мишустиным Румас отметил, что есть целый ряд вопросов, которые необходимо обсудить в рамках интеграционных процессов. По его мнению, «движение в ЕврАзЭС» будет зависеть от того, насколько Москва и Минск сблизят свои позиции.

«Наши вице-премьеры провели большую работу, там осталось несколько спорных вопросов, которые, я надеюсь, мы сегодня обсудим и продвинемся для того, чтобы 10 апреля, когда мы встретимся в Минске на межправсовете, мы уже смогли согласовать этот документ и внести главам государств на Высший Евразийский межправительственный совет», — передает его слова «Интерфакс».

Ранее, 6 марта, Мишустин провел телефонный разговор с Румасом по теме двусторонней интеграции в рамках договора о Союзном государстве. 5 марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск готов к интеграции, но без принуждения со стороны Москвы. Белорусский лидер выступил за то, чтобы при объединении не было потери независимости.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

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