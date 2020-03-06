Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором объявил, что в будущем Минск будет покупать у России только 40-50% нефти. Остальное получит через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды, а также через порты Прибалтики. «Известия» разбирались в том, реальны ли эти планы.

Труба зовет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 марта провел специальное совещание о работе нефтеперерабатывающего комплекса. Главная идея — Белоруссия должна снизить зависимость от российских энергоносителей.

По словам Лукашенко, Минск страдает из-за отсутствия альтернативных источников, а монополисты пользуются ситуацией — пытаются решать политические и экономические вопросы с помощью вентиля.

М1 Фото: ТАСС/БелТА/Николай Петров

Маршруты альтернативных поставок известны: через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды и через порты на Балтике. «Рынок есть, хороший рынок, близкие рынки. Но нужна логистика. Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% нефти будем по-прежнему покупать в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портов Балтики и из Одессы. Это будут три источника», — заявил Лукашенко.

По его словам, поставки через Прибалтику можно осуществлять трубопроводным транспортом. «Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами. Нам нужна пара перемычек. Их можно построить за полтора-два года. И 100−120 млн долларов мы сами для этого найдем», — отметил он.

Главное — маневры

Россия и Белоруссия не первый раз спорят о поставках энергоносителей. В 2017 году стороны договорились, что Россия до 2024 года ежегодно будет поставлять по 18 млн т беспошлинной нефти. Благодаря этому Минск в 2018 году сэкономил более 2 млрд долларов и в 2019 году — 1,7 млрд долларов.

Кроме того, Минск получил право зачислять в свой бюджет экспортные пошлины от продажи еще 6 млн т (так называемая перетаможка). Выгода для Белоруссии в 2018 году составила 850 млн долларов, в 2019-м — 500 млн долларов.

М2 Мозырский нефтеперерабатывающий завод Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Проблемы у Минска начались из-за проводимого Россией налогового маневра , который подразумевает снижение экспортной пошлины на нефть и увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Начиная с 2019-го каждый год пошлина на нефть и нефтепродукты снижается и с 2024 года обнулится. В результате цены для Белоруссии постепенно вырастут до мирового уровня. По оценкам Лукашенко, в 2020 году республика потеряет из-за налогового маневра $420–440 млн, общие потери в 2019-2024 годах составят 10-11 миллиардов долларов.

Нефтяной конфликт разразился на фоне политических разногласий. Минск просил Москву компенсировать убытки, та предлагала углубить интеграцию в рамках Союзного государства. Достичь понимания не удавалось, поставки российской нефти в Белоруссию сократились с начала года примерно в пять раз.

В феврале Александр Лукашенко заявил о «неожиданном предложении» Владимира Путина. По словам белорусского лидера, российский президент предложил ему подсчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины. «Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим $700 млн. Он сказал, мы $300 млн компенсируем», — сообщил Лукашенко.

М3 Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Министр энергетики РФ Александр Новак уточнил, что российские компании готовы снижать премии, которые получают за поставки в Белоруссию. Сейчас премия составляет $10 за тонну, снижаться она будет на $2 за тонну каждый год, соответственно, обнулится за пять лет.

Проблемы, однако, окончательно не рассосались. Во-первых, снижение премий компенсирует белорусскому бюджету лишь часть потерь. Во-вторых, не все российские компании согласились отказаться от премий.

«Дружба» в реверс

Белоруссия начала искать альтернативные источники нефти. В январе 2020-го «Белнефтехим» купил 86 тыс. т нефти в Норвегии, однако с учетом затрат на логистику (перевалку в Литве и транспортировку по железной дороге) стоимость тонны оказалась более чем на $100 выше российской.

В феврале «Белнефтехим» заключил сделку с азербайджанской компанией SOCAR, та обязалась поставить два танкера нефти общим объемом 160 тыс. тонн. Здесь тоже логистика является главной трудностью. Одну партию нефти сначала по трубопроводу доставят в турецкий порт Джейхан на Средиземном море, затем перегрузят на танкер, который обогнет Турцию, пройдет проливы Босфор и Дарданеллы и доставит груз в терминал под Одессой. Там нефть по трубопроводу Одесса-Броды и участок «Дружбы» попадет на Мозырский НПЗ. Вторая партия пойдет в Одессу из грузинского порта Супса.

М5 Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Минск также рассчитывает наладить реверсные поставки по нефтепроводу «Дружба» из Польши. Сейчас трубопровод прокачивает нефть только в восточном направлении, польский оператор PERN пообещал организовать обратную транспортировку, но на это уйдет не меньше года.

Эксперты говорят, что Белоруссия не найдет дешевую замену российской нефти. «Из России идет прямая труба, ничего более рационального придумать невозможно. Нефть из России дешевле примерно на 10-15 долларов за баррель. Контракты с другими поставщиками Белоруссии невыгодны экономически, поэтому я считаю такие маневры частью торга Минска с Москвой», — говорит «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

М4 Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Белорусский экономист Ярослав Романчук считает проблемой саму структуру белорусской экономики. « Страна не добывает нефть, но делает ставку на нефтепереработку. Такая ситуация сложилась еще в Советском Союзе, но сейчас она бесперспективна. Лукашенко 25 лет сидит на нефтяной игле, не готов переосмыслить ситуацию. Купить нефть не проблема, но ни одна страна не будет делать скидку, не будет дотировать чужую экономику», — говорит собеседник.