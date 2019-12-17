Подорожные карты: РФ и Белоруссия попытаются договориться 20 декабря

Россия и Белоруссия попытаются договориться о дальнейшей интеграции до конца года — 20 декабря на саммите ЕАЭС пройдет встреча глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ожидать от этих контактов прорыва не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты: для решения наиболее спорных моментов лидерам просто не хватит времени. Тем не менее, по словам президента Белоруссии, после саммита ЕАЭС может пройти еще несколько раундов переговоров. Их главная цель — разрешить противоречия, возникающие в связи с осуществлением налогового маневра в российской нефтяной отрасли.

Раунд!

20 декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и в качестве наблюдателя Молдавия. Во время этого мероприятия состоятся контакты Владимира Путина и Александра Лукашенко. В отличие от предыдущей встречи, которая прошла по случаю 20-летию с момента создания Союзного государства (СГ) 7 декабря и продлилась более пяти часов, на этот раз времени на фундаментальный диалог у лидеров не будет. Однако Александр Лукашенко не исключил: за саммитом ЕАЭС могут последовать «еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам».

Очередной шаг по укреплению сотрудничества РФ и Белоруссии был сделан в декабре 2018 года — именно тогда главы государств учредили межправительственную рабочую группу по развитию интеграции. К декабрю 2019 года стороны представили 31 дорожную карту по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. Как заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко по итогам переговоров в Сочи, Минск и Москва смогли договориться по поводу электроэнергетики и сотрудничества таможенных служб. При этом восемь дорожных карт остались несогласованными.

В условиях, когда правительства стран не могут прийти к общему знаменателю, всё зависит от контактов между главами государств, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Договорятся они — пойдем дальше, не договорятся — будем жить в том Союзном государстве, которое существует сегодня, будем всё равно дружить и сотрудничать, — отметил в беседе с «Известиями» политик.

В экспертном сообществе уверены: несмотря на то, что большинство дорожных карт уже согласовано, ждать прорывов от встречи 20 декабря не стоит. Как сказал «Известиям» главный редактор Eurasia.Expert Вячеслав Сутырин, важен не факт подписания, но дальнейшая реализация договоренностей.

— Договориться-то можно, можно даже подписать какие-то карты и отчитаться об их выполнении, однако важна их практическая реализация. То, что они не были подписаны 7 декабря, мало кого удивило: Минск четко дал понять, что у него есть ряд красных линий, по которым он на уступки не пойдет. На самом деле, развязки найти можно, но ожидать, что на односторонний компромисс согласится Россия, не стоит, — отметил эксперт. — Стороны должны прийти к формату соглашений, которые содержали бы чёткие критерии и механизмы контроля. Важно, чтобы эти дорожные карты оказались не сборником добрых пожеланий, которые уйдут в песок сразу после подписания, а реальным рабочим документом.

Право на маневр

Основные споры происходят в области энергетики. Они касаются двух направлений — цен на российский газ и ситуации с поставками нефти.

Что касается первого вопроса, то Минск требует снизить стоимость поставок и намерен закупать голубое топливо по той же цене, что и близлежащая Смоленская область (примерно $73 за 1 тыс. ккубометров вместо $127, которые Белоруссия платит сейчас). Контракт между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по прямым поставкам в Белоруссию и транзиту истекают в 2019 году. По словам Владимира Семашко, снижать цены необходимо начиная с 2020 года: это создаст базу для формирования единого экономического пространства двух стран. Сейчас ведутся соответствующие двусторонние консультации.

Однако, если газовый вопрос решается относительно тихо, то споры вокруг поставок нефти регулярно появляются в СМИ. Причиной тому стал пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли, который Владимир Путин подписал в августе 2018 года. Согласно ему, налоговая нагрузка переносится с экспорта ресурсов за рубеж на их добычу — таким образом, в течение шести лет экспортная пошлина будет сведена к нулю. Цель этого шага — привлечь дополнительные деньги в бюджет. Минск уже просчитал потери от недополученной экспортной пошлины и намерен требовать компенсации. Москва эти претензии не признает, как и компенсации за маневр, а предлагает искать взаимовыгодные решения.

— В чем заключаются эти потери? Во-первых, Белоруссия покупает нефть по низким ценам, перерабатывает на своих заводах и продает за рубеж, зарабатывая миллиарды на разнице цен. Во-вторых, Минск в последние несколько лет по договоренности с РФ зачисляет экспортную пошлину на нефть в свой бюджет, — поясняет Вячеслав Сутырин. — Однако в ходе переговоров белорусская сторона постоянно подчёркивает, что суверенитет — абсолютная ценность, которой нельзя поступиться. Но ведь и налоговый маневр — суверенное дело России.

Как пояснила «Известиям» сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина, из споров в сфере энергетики проистекает согласование общего налогового законодательства. Причем речь идет не просто о сверке документов, как это происходит в ЕАЭС, но об унификации законодательства.

Леонид Калашников обратил внимание на то, что энергетический вопрос тесно увязан с развитием ЕАЭС.

— Претензии Минска относительно цен на нефть и газ были бы обоснованны, если бы речь шла только о Союзном государстве. Но за это время возникло новое интеграционное образование — ЕАЭС, где появились договоренности, порой противоречащие желаниям СГ, — отметил политик.

К таким договоренностями относится идея создать к 2025 году союзные рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Россия не хотела бы и не может нарушить эти сроки, подытожил Леонид Калашников.