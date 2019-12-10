Прямой эфир

Россия и Белоруссия намерены унифицировать акцизную политику

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия и Россия ведут переговоры об унификации акцизной политики. Вопрос обсуждался на совещании, посвященном табачной отрасли, у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом журналистам рассказал белорусский министр финансов Максим Ермолович во вторник, 10 декабря.

«Президентом четко обозначены условия дальнейшего движения по акцизам: это не должно негативно повлиять на состояние внутреннего рынка, (увеличить) оборот нелегальной продукции. Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения», — цитирует Ермоловича агентство «БЕЛТА».

И целой субботы мало: Путин и Лукашенко снова встретятся 20 декабря
Лидеры РФ и Белоруссии провели переговоры в Сочи, но вопросы интеграции до конца не решены

На заседании Лукашенко отметил, что цены на алкоголь и табак в России выше. Следовательно, обеспокоенность белорусской стороны связана именно с существенным ростом стоимости на эти товары. В перспективе, как отметил президент, будет обсуждаться тема производства и реализации алкогольной продукции в Республике Беларусь.

8 декабря Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. Сейчас приоритетная задача отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: сотни законодательных актов, десятки межправительственных соглашений.

7 декабря Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ожиданиях от грядущей интеграции. Белорусский лидер сделал акцент на предоставлении равных условий при подобном сотрудничестве.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

Проект программы по интеграции 3 сентября был передан Лукашенко. Экономическое объединение белорусский лидер обсуждал с Путиным на встрече 18 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переговоры Путина и Лукашенко продлились 5,5 часа
Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав другой страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019