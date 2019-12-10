Россия и Белоруссия намерены унифицировать акцизную политику

Белоруссия и Россия ведут переговоры об унификации акцизной политики. Вопрос обсуждался на совещании, посвященном табачной отрасли, у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Об этом журналистам рассказал белорусский министр финансов Максим Ермолович во вторник, 10 декабря.

«Президентом четко обозначены условия дальнейшего движения по акцизам: это не должно негативно повлиять на состояние внутреннего рынка, (увеличить) оборот нелегальной продукции. Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения», — цитирует Ермоловича агентство «БЕЛТА».

На заседании Лукашенко отметил, что цены на алкоголь и табак в России выше. Следовательно, обеспокоенность белорусской стороны связана именно с существенным ростом стоимости на эти товары. В перспективе, как отметил президент, будет обсуждаться тема производства и реализации алкогольной продукции в Республике Беларусь.

8 декабря Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. Сейчас приоритетная задача отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: сотни законодательных актов, десятки межправительственных соглашений.

7 декабря Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ожиданиях от грядущей интеграции. Белорусский лидер сделал акцент на предоставлении равных условий при подобном сотрудничестве.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

Проект программы по интеграции 3 сентября был передан Лукашенко. Экономическое объединение белорусский лидер обсуждал с Путиным на встрече 18 июля.