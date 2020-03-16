В Белоруссии сообщили о проработке возможности покупки нефти у США

В Белоруссии рассматривают вариант покупки нефти у США. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил пресс-секретарь белорусского нефтяного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Такая возможность не исключается, и работа в данном направлении ведется», — приводит его слова «Интерфакс».

Тищенко также отметил, что речь идет о формировании переговорных позиций.

3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками. В то же время он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.