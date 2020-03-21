Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом в субботу, 21 марта, заявил президент республики Александр Лукашенко во время совещания.

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
Белоруссия организует поставки через Прибалтику и Украину

В ходе встречи главе государства представили доклад по вопросам белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, передает агентство БелТА. После чего тот напомнил о своем поручении рассмотреть новые предложения России по поставкам углеводородного сырья, которые поступили три дня назад.

«Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — заявил белорусский лидер.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко ответил утвердительно и сообщил, что предложения Москвы были рассмотрены на заседании рабочей группы по мониторингу ситуации в нефтяной сфере.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками. В то же время он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. По его словам, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белоруссии сообщили о проработке возможности покупки нефти у США
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020