Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

Россия полностью поддержала предложения Белоруссии по поставкам нефти. Об этом в субботу, 21 марта, заявил президент республики Александр Лукашенко во время совещания.

В ходе встречи главе государства представили доклад по вопросам белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, передает агентство БелТА. После чего тот напомнил о своем поручении рассмотреть новые предложения России по поставкам углеводородного сырья, которые поступили три дня назад.

«Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — заявил белорусский лидер.

Глава администрации президента Игорь Сергеенко ответил утвердительно и сообщил, что предложения Москвы были рассмотрены на заседании рабочей группы по мониторингу ситуации в нефтяной сфере.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками. В то же время он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти. По его словам, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ.