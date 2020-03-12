Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу

Танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) прибыл в порт Одессы. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер с 90 тыс. т азербайджанской нефти прибыл в Одессу сегодня во второй половине дня, сейчас его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача в трубопровод», — приводит его слова издание «Белорусские новости».

Тищенко отметил, что Мозырский завод получит нефть на следующей неделе. По его словам, это не окажет влияния на транзит российской нефти по нефтепроводу Броды–Мозырь, так как система прокачки нефти из Одессы в Белоруссию специально выстроена таким образом.

Первую поставку нефти для Белоруссии госнефтекомпания Азербайджана SOCAR отгрузила из турецкого порта Джейхан 6 марта.

3 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива. Однако он добавил, что белорусская сторона не будет «постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть».

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время 14 февраля белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.