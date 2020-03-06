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Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

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Фото: report.az
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Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR отгрузила из турецкого порта Джейхан первую поставку нефти для Белоруссии. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил ТАСС замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.

Ожидается, что вторая поставка придет в 20-х числах марта.

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О планах поставки танкера с нефтью, государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR направить в Белоруссию заявила 2 марта. Ранее пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко отметил, что компания договорилась с SOCAR о поставке 160 тыс. т нефти.

27 февраля в Минске сообщили, что ведут переговоры о мартовских поставках нефти еще с двумя компаниями — «Сафмар» и «УДС нефть». Ожидается, что только в планах «Сафмара» отправить в Белоруссию до 300 тыс. тонн нефти.

Минск не договорился с Москвой об условиях поставки нефти, из-за чего с 3 января прекратилась ее подача для обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что готов приобрести нефть за пределами России по мировым ценам. В то же время, 14 февраля, белорусский лидер заявил, что, если Москва не поставит Минску нефть в нужных объемах, страна начнет отбор из транзитной трубы.

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