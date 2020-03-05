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В Белоруссии не увидели смысла в «дорожных картах» с РФ до решения вопросов по нефти

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Белоруссия не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти в страну. Об этом в четверг, 5 марта, заявил министр иностранных дел Республики Владимир Макей.

«Давайте <…> решим вопрос с нефтяными поставками, а потому уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа (Белоруссии и России по интеграции. — Ред.), и смысла нет сейчас работать над этими «дорожными картами», пока не будут решены эти вопросы», — цитирует его «РИА Новости».

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14 января вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что в стране обсуждается схема альтернативных поставок нефти. В частности, предложения направлены Польше, Украине, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. Вместе с тем, спустя почти два месяца, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что все-таки продолжит покупать нефть у России.

Москва приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что с 1 января российская монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет транзитом через страну без ограничений.

26 января 2000 года вступил в силу договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией. 16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

7 декабря 2019 года Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал об ожиданиях от грядущей интеграции. Белорусский лидер сделал акцент на предоставлении равных условий при подобном сотрудничестве.

8 декабря 2019 года Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне. Сейчас приоритетная задача отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: сотни законодательных актов, десятки межправительственных соглашений.

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