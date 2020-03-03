Прямой эфир
Сюжет:

Лукашенко поручил достроить инфраструктуру нефтепровода «Дружба»

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить строительство инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает «БелТА» во вторник, 3 марта.

«Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100–120 млн мы сами найдем на эти перемычки», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что просто необходимо ускориться в этом вопросе. И если, по его словам, инфраструктура будет готова, то Белоруссия сможет получать нефть из балтийских портов.

В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона
Удастся ли Белоруссии обойтись без российской нефти

Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе он полагается на госсекретаря США Майка Помпео, который пообещал ему помочь с финансированием данного проекта.

«С госсекретарем я на эту тему говорил — помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти», — заявил белорусский лидер.

Москва приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что с 1 января российская монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет транзитом через страну без ограничений.

14 января вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что в стране обсуждается схема альтернативных поставок нефти. В частности, предложения направлены Польше, Украине, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.

Вместе с тем, спустя почти два месяца, Лукашенко заявил, что все-таки продолжит покупать нефть у России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти
В Баку заявили о планах поставить нефть Минску в марте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020