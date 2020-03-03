Лукашенко поручил достроить инфраструктуру нефтепровода «Дружба»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить строительство инфраструктуры на белорусском участке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает «БелТА» во вторник, 3 марта.

«Где-то нам надо пара перемычек, которые правительство рассчитывает строить аж три года. Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И $100–120 млн мы сами найдем на эти перемычки», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что просто необходимо ускориться в этом вопросе. И если, по его словам, инфраструктура будет готова, то Белоруссия сможет получать нефть из балтийских портов.

Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе он полагается на госсекретаря США Майка Помпео, который пообещал ему помочь с финансированием данного проекта.

«С госсекретарем я на эту тему говорил — помочь нам с инфраструктурой и поставками нефти. Помпео сам предложил по конкурентным ценам эту нефть. И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти», — заявил белорусский лидер.

Москва приостановила поставки нефти в Белоруссию 3 января. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что с 1 января российская монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет транзитом через страну без ограничений.

14 января вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что в стране обсуждается схема альтернативных поставок нефти. В частности, предложения направлены Польше, Украине, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану.

Вместе с тем, спустя почти два месяца, Лукашенко заявил, что все-таки продолжит покупать нефть у России.