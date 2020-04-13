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Лукашенко призвал Россию помочь Белоруссии снижением цены на газ

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в понедельник, 13 апреля, Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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По словам белорусского лидера, сегодня Россия продает в Европе природный газ по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб. м. «А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?» — заявил Лукашенко.

9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Минск запросил у России снижения цены на газ для республики в 2020 году, пишет RT.

Ранее 13 апреля российский и белорусский премьер-министры Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили в ходе телефонного разговора вопросы энергетического сотрудничества двух стран, среди которых формирование цены на природный газ для Белоруссии, пишет «Москва 24».

В начале февраля Москва и Минск договорились, что Белоруссия продолжит закупать газ по прошлогоднему тарифу в $127 за 1 тыс. куб. м. В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. Он отметил, что цены по газу привязываются к ценам на нефть, поэтому при падении цены на нефть снизилась стоимость и природного газа.

В начале апреля посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил возможность пересмотра цен на российский газ для Минска из-за падения нефтяных цен. Но, по его словам, подписанное между обеими странами соглашение на 2020 год должно исполняться.

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