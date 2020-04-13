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Мишустин и Румас обсудили цену природного газа для Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили в ходе телефонного разговора вопросы энергетического сотрудничества двух стран, среди которых формирование цены на природный газ для Белоруссии. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-секретарь главы белорусского правительства Александра Исаева.

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«В ходе разговора стороны обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке», — приводит ее слова ТАСС.

9 апреля сообщалось, что Минск предложил российскому «Газпрому» снизить цену на газ для Белоруссии в этом году на фоне ярко выраженной динамики снижения мировых цен на энергоресурсы.

В начале февраля Москва и Минск договорились, что Белоруссия продолжит закупать газ по прошлогоднему тарифу в $127 за 1 тыс. куб. м. В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. Он отметил, что цены по газу привязываются к ценам на нефть, поэтому при падении цены на нефть снизилась стоимость и природного газа.

В начале апреля посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил возможность пересмотра цен на российский газ для Минска из-за падения нефтяных цен. Но, по его словам, подписанное между обеими странами соглашение на 2020 год должно исполняться.

Цены на нефть обрушились 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Договор предполагал сокращение добычи нефти, но Россия и страны – члены альянса 6 марта не договорились о снижении добычи этого сырья. Саудовская Аравия заявляла о планах увеличить добычу.

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