Лукашенко предложил оперативно решить вопрос о ценах на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину для оперативного рассмотрения вопроса по ценам на газ. Об этом сообщает во вторник, 14 апреля, агентство «БелТА».

Как отметил Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, существуют нерешенные проблемы в сфере энергетики и цен на энергоресурсы. В кризис, вызванный коронавирусом, страны вошли с этим нерешенным вопросом, сказал он.

«Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости», — поделился мнением Лукашенко.

В настоящее время стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации. По словам Лукашенко, это касается цен и расчетов за природный газ.

Как он добавил, при таком резком изменении в экономике цена должна быть «более адаптивной», а механизм расчетов — возможным для потребителей.

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Сейчас перед коллегами выступает Лукашенко, затем выступят и другие участники. По итогам саммита планируется принятие совместного документа.

Созвать видеоконференцию лидеров ВЕЭС предложил Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер отметил необходимость обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».