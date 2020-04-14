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Лукашенко предложил оперативно решить вопрос о ценах на газ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину для оперативного рассмотрения вопроса по ценам на газ. Об этом сообщает во вторник, 14 апреля, агентство «БелТА».

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Как отметил Лукашенко во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась в режиме видеоконференции, существуют нерешенные проблемы в сфере энергетики и цен на энергоресурсы. В кризис, вызванный коронавирусом, страны вошли с этим нерешенным вопросом, сказал он.

«Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости», — поделился мнением Лукашенко.

В настоящее время стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации. По словам Лукашенко, это касается цен и расчетов за природный газ.

Как он добавил, при таком резком изменении в экономике цена должна быть «более адаптивной», а механизм расчетов — возможным для потребителей.

Президент России Владимир Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Сейчас перед коллегами выступает Лукашенко, затем выступят и другие участники. По итогам саммита планируется принятие совместного документа.

Созвать видеоконференцию лидеров ВЕЭС предложил Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце марта. Белорусский лидер отметил необходимость обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».

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