Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские СМИ якобы предвзято освещают ситуацию с коронавирусом в республике.

По его словам, в Белоруссии предприняты все необходимые меры по борьбе с эпидемией и все желающие могут приехать и убедиться в этом.

«Знаете, дошли до того, что на Россию дают такую гадкую информацию. А батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки… Россиянам хотел бы сказать — этим, которые плявузгают («болтают». — Ред.): не трогайте нас!» — сказал Лукашенко на совещании в понедельник, 13 апреля.

Белорусский лидер также выразил уверенность, что россиянам пытаются представить белорусов «какими-то ненормальными» и «дураками».

По его словам, заявления, что в Белоруссии скрывают информацию о зараженных, неверны и специалисты Всемирной организации здравоохранения, прибывшие в страну, сказали: «К белорусам претензий нет».

Лукашенко также подчеркнул, что общие для всех рекомендации по борьбе с коронавирусом (не ходить толпами, не целоваться, не обниматься и не тереться друг о друга) жители Белоруссии выполняют.

«Но что мы делаем неправильно и где мы врали? <…> Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По данным Минска на 13 апреля, в республике зарегистрировано 2919 случаев заражения COVID-19, умерли 29 пациентов.

Также ранее в понедельник Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни.

В марте белорусский президент посоветовал бороться с коронавирусом походами в баню и путем профилактики инфекции с помощью 50 г водки.