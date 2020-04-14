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Лукашенко ратифицировал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима. Соответствующий документ опубликован во вторник, 14 апреля, на национальном портале правовых актов.

«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в тексте документа.

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Визовое соглашение, подписанное сторонами 9 января, предполагает взаимное облегчение процедур получения виз для граждан Белоруссии и уменьшение визового сбора с €80 до €35. Срок принятия решения о выдаче визы сокращен до 10 дней. В результате ратификации соглашения был расширен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. В свою очередь, иностранцы смогут находиться на территории Республики Беларусь до 180 дней в году вместо прежних 90.

Лукашенко также подписал закон о ратификации соглашения о реадмиссии. Это означает, что Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые «не соответствуют, либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга».

Ранее, 18 ноября 2019 года, Совет Евросоюза утвердил решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.

20 сентября стало известно о решении президента Белоруссии Александра Лукашенко упростить визовый режим со странами Евросоюза. В Минске тогда отмечали, что решиться на такой шаг было непросто, однако это делается для обеспечения мобильности граждан. Консультации по этому вопросу проводились с 2014 года.

В Москве отмечали, что решение не должно препятствовать дальнейшему развитию отношений Белоруссии и России.

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