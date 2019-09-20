Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом

Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, документ, касающийся подписания соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии (согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан — Ред.), будет опубликован в пятницу, передает RT.

Глаз отметил, что Минску было непросто пойти на такой шаг, но глава государства принял во внимание значимость мобильности для граждан, оценил все возможные риски и решил заключить соглашение с ЕС, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Минск и Евросоюз с 2014 года проводят консультации по этим вопросам, уточняет НСН. Ранее МВД Белоруссии сообщало, что консультации по второму проекту документа завершены.

При этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал необходимость комплексного подписания обоих документов.

В июле посол ЕС в Минске Андреа Викторин сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. Стоимость шенгенской визы вырастет с €60 до €80. Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для белорусов снизится до €35. Страны Евросоюза будут выдавать больше долгосрочных виз, а число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно, будет расширено.

18 июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что Россия и Республика Беларусь до конца текущего года могут подписать и ратифицировать соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран.