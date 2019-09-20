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Песков прокомментировал упрощение визового режима Белоруссии с ЕС

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Фото: Depositphotos
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Упрощение визового режима Белоруссии с Евросоюзом (ЕС) является внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, решение об этом не должно препятствовать дальнейшему развитию отношений с Россией. «Это не должно препятствовать интеграционным процессам», — сказал пресс-секретарь Кремля в пятницу, 20 сентября.

«Вы знаете, что в свое время, до того как отношения Москвы и Брюсселя были полностью свернуты, заморожены, Россия вела такие же переговоры, они находились в продвинутой стадии и так далее, это нормальный процесс», — продолжил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что не располагает информацией, знали ли в Москве заранее об упрощении визового режима Белоруссии с ЕС.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об упрощении визового режима со странами Евросоюза.

Минск и Евросоюз с 2014 года проводят консультации по этим вопросам. Ранее МВД Белоруссии сообщало, что консультации по второму проекту документа завершены.

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