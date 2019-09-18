Названы возможные сроки утверждения плана интеграции России и Белоруссии

Программа интеграции России и Белоруссии может быть утверждена президентами обеих стран до 8 декабря. Об этом сообщил белорусский посол в Москве, спецпредставитель по вопросам интеграции в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

В ходе выступления на форуме «Технопром-2019» дипломат пояснил, что 8 декабря будет отмечаться 20-летие договора о создании Союзного государства РФ и Республики Беларусь, а накануне российский лидер Владимир Путин и его коллега Александр Лукашенко, вероятно, подпишут программу интеграции.

По его словам, сейчас обе страны находятся на очень важном этапе развития отношений, передает «РИА Новости» 18 сентября.

Семашко указал, что 31 «дорожная карта» по интеграции должна быть разработана уже к 1 ноября, а после их подписания, которое произойдет сразу после утверждения президентами программы интеграции, начнется «целая система работы».

Также посол подтвердил, что 6 сентября премьеры двух стран согласовали программу реализации союзного договора.

«Наши связи еще будут уплотняться… мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — сказал Семешко.

В понедельник газета «Коммерсант» опубликовала подробности плана экономической интеграции России и Белоруссии. Согласно ему, в 2021 году страны перейдут на единый Налоговый кодекс, создадут единый регулятор энергетического рынка, объединят таможенную политику.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение с российским лидером Владимиром Путиным на встрече 18 июля.

Ранее в Госдуме заявили, что реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет истерику со стороны западных стран.