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Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости».

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По словам парламентария, объединение нужно начинать с Белоруссии. Так государства обеспечат свободное движение людей и создадут единую устойчивую валюту.

«И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же – Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это», — заявил политик.

Однако одним из условий объединения он назвал свободу выбора людьми культурных обычаев или языка для ежедневного общения.

«Где захотят говорить по-белорусски — пожалуйста. По-украински — пожалуйста. Должны сохраниться национальные газеты, театры, школы. Но удобнее все-таки использовать общий язык», — сказал Жириновский, предложив не указывать национальности, а всех называть гражданами одной страны.

13 сентября в Совете Федерации назвали «быстрый и реальный метод», который поможет Украине вновь оказаться с Крымом в составе одного государства.

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