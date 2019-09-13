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В Совфеде предложили Украине войти в состав России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал «быстрый и реальный метод», как Украина может вновь оказаться с Крымом в составе одного государства. По его словам, это возможно, только если украинское государство войдет в состав России.

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«Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», — цитирует сенатора «РИА Новости».

По словам Цекова, украинцы уже давно понимают, что никаких других вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет.

«Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», — напомнил он.

Ранее 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение Крыма в состав страны «не только словами».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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